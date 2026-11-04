EFC (I): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

EFC (I) lud am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 5,36 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,61 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

EFC (I) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,32 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at