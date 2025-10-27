Effnetplattformen: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Effnetplattformen hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Effnetplattformen ein EPS von -0,100 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,5 Millionen SEK – ein Plus von 41,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Effnetplattformen 1,8 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at