Effnetplattformen Dividend Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Effnetplattformen Dividend Registered hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 SEK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Effnetplattformen Dividend Registered ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 78,08 Prozent auf 1,5 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at