Effnetplattformen legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Effnetplattformen veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 SEK, nach -0,100 SEK im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 450,93 Prozent auf 6,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at