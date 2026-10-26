Effnetplattformen stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Effnetplattformen präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Effnetplattformen im vergangenen Quartal 9,7 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 288,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Effnetplattformen 2,5 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at