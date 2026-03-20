EFG Hermes stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

EFG Hermes hat am 18.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,84 EGP, nach 0,650 EGP im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,02 Milliarden EGP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EFG Hermes einen Umsatz von 10,30 Milliarden EGP eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,83 EGP je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei EFG Hermes ein Gewinn pro Aktie von 2,94 EGP in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 46,73 Milliarden EGP – ein Plus von 22,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem EFG Hermes 38,13 Milliarden EGP erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at