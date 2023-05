EFG-Präsident: «Es bleibt noch ein Monat, um CS-Leute zu rekrutieren»

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Finews.ch"

Die Schweizer Privatbank EFG International gibt unumwunden zu, von den derzeitigen Unsicherheiten bei der Credit Suisse zu profitieren. In den vergangenen Monaten hat sie bereits Dutzende von CS-Leuten abgeworben und will damit entschlossen weitermachen, wie ihr Verwaltungsratspräsident in einem Interview erklärt.