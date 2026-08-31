UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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31.08.2026 09:02:58
EFG startet in Bern mit zwei UBS-Bankern
Die Privatbank EFG International eröffnet einen neuen Standort in Bern und holt dafür zwei erfahrene Kundenberatern von der UBS.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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