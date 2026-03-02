02.03.2026 06:31:29

EFORT Intelligent Equipment A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

EFORT Intelligent Equipment A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,58 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 224,3 Millionen CNY – eine Minderung von 36,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 355,3 Millionen CNY eingefahren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,960 CNY gegenüber -0,300 CNY im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 32,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 926,31 Millionen CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,37 Milliarden CNY umgesetzt.

