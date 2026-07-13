13.07.2026 06:31:29

EfTEN Real Estate Fund III AS Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

EfTEN Real Estate Fund III AS Registered präsentierte in der am 10.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde mit 0,35 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,350 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite hat EfTEN Real Estate Fund III AS Registered im vergangenen Quartal 8,5 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EfTEN Real Estate Fund III AS Registered 8,2 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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