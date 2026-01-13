EfTEN Real Estate Fund III AS Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

EfTEN Real Estate Fund III AS Registered präsentierte am 12.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EfTEN Real Estate Fund III AS Registered ein EPS von 0,320 EUR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 8,7 Millionen EUR gegenüber 8,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,06 EUR. Im letzten Jahr hatte EfTEN Real Estate Fund III AS Registered einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 33,13 Millionen EUR gegenüber 32,33 Millionen EUR im Vorjahr ausgewiesen.

