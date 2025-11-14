EG Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

EG Acquisition A präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,25 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,77 Prozent auf 92,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at