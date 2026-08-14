EG Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

EG Acquisition A hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

EG Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 91,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 111,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at