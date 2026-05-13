EG Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

EG Acquisition A hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EG Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -0,300 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat EG Acquisition A im vergangenen Quartal 96,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EG Acquisition A 88,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at