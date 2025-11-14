EG Acquisition: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

EG Acquisition hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

EG Acquisition hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 92,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 76,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at