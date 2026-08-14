EG Acquisition: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

EG Acquisition hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 111,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at