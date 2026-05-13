EG Acquisition: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

EG Acquisition lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EG Acquisition -0,300 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,33 Prozent auf 96,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 88,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at