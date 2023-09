eGain bringt AssistGPT™ auf den Markt, die erste Lösung ihrer Art zur Automatisierung von Wissen für die Kundenbindung

SUNNYVALE, Kalifornien (USA), Sept. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), der führende Anbieter von Wissensmanagementplattformen für die Automatisierung der Kundenbindung, hat auf seiner Solve™ 23-Konferenz, die am 25. September in der Brewery in London stattfand, eGain AssistGPT™ vorgestellt.



AssistGPT ist ein integraler Bestandteil des eGain Knowledge Hub und basiert auf generativer KI. Es ist eine umfassende Zero-Code-Lösung für die Wissensautomatisierung. Beispielsweise kann die Erstellung von Wissensinhaltsentwürfen, die früher Wochen dauerte, jetzt in nur wenigen Minuten abgeschlossen werden. Die Lösung unterstützt Kunden auch bei ihren Omnichannel-Reisen mit schnellen Antworten und unterstützt Contact-Center-Agenten und Geschäftsanalysten bei ihrem Arbeitsablauf. Eine KI-Konsole ermöglicht es Administratoren, Leitplanken für den Einsatz generativer KI zu definieren, Aufforderungen zu verwalten und diese mit anderen KI-Technologien im Unternehmen zu koordinieren.

AssistGPT verfügt über eine Best-Practice-Aufforderungsbibliothek, die es Unternehmen ermöglicht, geschäftsspezifische Aufforderungen hinzuzufügen. Basierend auf einer BYO-Architektur ermöglicht die Lösung es dem Unternehmen, seine eigenen KI-Engines anzuschließen, um auf die Aufforderungen einzugehen. Beispiele für sofort einsatzbereite Anwendungsfälle sind:

AX (Agent Experience) Bietet Antworten auf Kundenanfragen aus Content-Haystacks Fasst Kundengespräche zusammen Verbessert die Reaktionen

KX (Knowledge Author Experience) Erstellen Sie Zusammenfassungen und Schlüsselwörter Erstellen und richten Sie Aufforderungen ein Schreiben, verdichten, erweitern, übersetzen oder verbessern Sie Wissensartikel und bringen Sie sie mit Ihrer Marke in Einklang

BX (Geschäftsmanager und Analysten) Gewinnen Sie Erkenntnisse aus Kundenfeedback und Berichten Erhalten Sie eine Zusammenfassung der Erkenntnisse und Maßnahmen Erstellen Sie Vorschläge für Wissensinhalte



"Generative KI entlastet das Wissensmanagement. KM bietet zuverlässige Inhalte, Geschäftskontrollen und Analysen für generative KI", so Ashu Roy, CEO von eGain. "Gemeinsam liefern sie einen transformativen Wert bei der Kundenbindung."

Weitere Informationen

AssistGPT: www.eGain.com/solutions/generative-AI/AssistGPT

eGain Knowledge Hub: https://www.egain.com/products/knowledge-hub/

Kostenloses Produktionspilotprojekt: https://www.egain.com/try-chatgpt-for-cx/

Über eGain

Unsere wissensbasierte, mit KI versehene Software automatisiert Digital-First-Erlebnisse für Unternehmen und staatliche Behörden. Die eGain-Plattform ist mit führenden CRM- und Contact-Center-Systemen vorvernetzt und bietet mit virtueller Unterstützung, Kunden-Self-Service und modernen Desktop-Tools für Mitarbeiter schnellen Nutzen und einfache Innovation. Besuchen Sie www.eGain.com für weitere Informationen.

eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

eGain-Medienkontakt

Michael Messner

E-Mail: press@egain.com

Telefon: 408 636 4514