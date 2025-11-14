Egain Communications: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Egain Communications stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,10 USD gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Egain Communications im vergangenen Quartal 23,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Egain Communications 21,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at