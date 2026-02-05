Egain Communications stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Egain Communications hat sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Egain Communications ein EPS von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 23,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at