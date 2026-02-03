Egain Communications CorpShs Aktie

WKN: 893677 / ISIN: US28225C8064

WKN: 893677 / ISIN: US28225C8064

04.02.2026 00:01:30

EGain Corporation Q2 Profit Rises

(RTTNews) - eGain Corporation (EGAN) released earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $2.34 million, or $0.08 per share. This compares with $0.67 million, or $0.02 per share, last year.

Excluding items, eGain Corporation reported adjusted earnings of $2.98 million or $0.11 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.6% to $22.98 million from $22.39 million last year.

eGain Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.34 Mln. vs. $0.67 Mln. last year. -EPS: $0.08 vs. $0.02 last year. -Revenue: $22.98 Mln vs. $22.39 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.06 To $ 0.08 Next quarter revenue guidance: $ 22.2 M To $ 22.7 M Full year EPS guidance: $ 0.31 To $ 0.36 Full year revenue guidance: $ 90.5 M To $ 92.0 M

Aktien in diesem Artikel

Egain Communications CorpShs 8,00 -8,05% Egain Communications CorpShs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich im Plus -- DAX schließt wenig verändert -- Wall Street schließlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Markt präsentierte sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fiel knapp ins Minus zurück. Die US-Börsen zeigten sich mit roten Vorzeichen. Am Dienstag schlossen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

