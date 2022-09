eGain stellt für intelligenteren Service Connector zu IBM Watson Assistant bereit

SUNNYVALE, Kalifornien, Sept. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), der führende Anbieter von Wissensautomatisierungsplattformen für die Kundenbindung, gab heute die Verfügbarkeit eines vorgefertigten Connectors für IBM Watson Assistant bekannt. Der Connector nutzt die einzigartige BYOB™-Architektur (Bring Your Own Bot) von eGain, die es Geschäftsanwendern ermöglicht, den Watson Assistant ohne Programmieraufwand in die eGain-Plattform einzubinden.



Laut Gartner werden weniger als 10 % des Kundenservice über Self-Service abgewickelt. Deshalb ist es wichtig, Chatbots in von Menschen unterstützte Servicekanäle wie Live-Chats zu integrieren. eGain bietet nicht nur seinen eigenen preisgekrönten Virtual Assistant an. Die BYOB-Architektur von eGain ermöglicht zudem die nahtlose Verbindung der Wissensautomatisierungsplattform von eGain mit den von Partnern bereitgestellten Gesprächsassistenten.

Der eGain Connector für Watson Assistant verbessert gleichzeitig die Erlebnisse von Kunden, Agents und Unternehmen. Wenn Kunden von Watson zu einem Chat mit menschlicher Unterstützung eskaliert werden, wird ihr Kontext an einen Mitarbeiter des Contact Center weitergegeben, damit sie die Informationen nicht wiederholen müssen. Die Agents können die Interaktionen sehen, die Kunden bereits mit Watson hatten, bevor sie das Gespräch mit dem Kunden beginnen. Geschäftsanwender können Watson anhand einer einfachen Konfiguration in wenigen Minuten mit der eGain-Plattform verbinden.

Führende Kunden wie das Gesundheitsministerium eines großen US-Bundesstaats setzen diesen Connector ein, um ihre umfangreichen Investitionen in Watson Assistant zu nutzen, indem sie einen qualitativ hochwertigen Service anbieten, der durch den eGain-Live-Chat-Support für eskalierte Anfragen ergänzt wird.

"Unsere BYOB-Architektur ermöglicht es unseren Kunden, differenzierte und sichere Kundenerlebnisse über eGain-Funktionen und die Lösungen unserer Ökosystempartner zu schaffen", sagte Ashu Roy, CEO von eGain. "Unser neuer Connector ermöglicht es IBM-Kunden, mehr Nutzen aus ihrer bestehenden Investition in Watson Assistant zu ziehen."

Weitere Informationen

Auflistung von eGain im IBM Business Partner Directory: https://ibm.co/3KGnCWz

eGain Connector für Watson Assistant: https://www.egain.com/egain-for-ibm-watson/

eGain Innovation in 30 Days™: https://www.egain.com/risk-free-trial-customer-engagement-software/

Über eGain

Unsere wissensbasierte Software automatisiert mit Hilfe von KI Digital-First-Erlebnisse für Unternehmen und Regierungsbehörden. Die eGain-Plattform ist bereits mit führenden CRM- und Contact-Center-Systemen verbunden und bietet schnellen Nutzen und einfache Innovation mit virtueller Unterstützung, Kunden-Self-Service und modernen Agent-Desktop-Tools. Weitere Informationen finden Sie unter www.eGain.com .

eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.