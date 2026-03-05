Ege Endustri ve Ticaret AS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ege Endustri ve Ticaret AS hat am 02.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -57,08 TRY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ege Endustri ve Ticaret AS ein EPS von 66,35 TRY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,07 Milliarden TRY in den Büchern – ein Minus von 16,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ege Endustri ve Ticaret AS 1,29 Milliarden TRY erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 30,120 TRY gegenüber 270,80 TRY im Vorjahr verkündet.

Ege Endustri ve Ticaret AS hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,73 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,70 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at