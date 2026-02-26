|
26.02.2026 06:31:29
EGF Theramed Health legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
EGF Theramed Health präsentierte in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 CAD erwirtschaftet worden.
