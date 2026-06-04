EGF Theramed Health präsentierte Quartalsergebnisse

EGF Theramed Health ließ sich am 01.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat EGF Theramed Health die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte EGF Theramed Health ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at