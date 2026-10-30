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30.10.2026 06:31:28
EGF Theramed Health: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
EGF Theramed Health ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat EGF Theramed Health die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EGF Theramed Health -0,250 CAD je Aktie generiert.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,080 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte EGF Theramed Health ein Ergebnis je Aktie von -0,280 CAD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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