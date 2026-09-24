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24.09.2026 10:51:27
Egg freezing in women's football: Choice or pressure?
Spain's football federation is set to join a handful of clubs in paying for female players to freeze their eggs. Experts have welfare concerns.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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