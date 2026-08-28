EGing Photovoltaic Technology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

EGing Photovoltaic Technology präsentierte in der am 27.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

EGing Photovoltaic Technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EGing Photovoltaic Technology in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 70,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 169,3 Millionen CNY im Vergleich zu 572,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at