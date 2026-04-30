30.04.2026 06:31:29

EGing Photovoltaic Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

EGing Photovoltaic Technology lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,290 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 371,8 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 51,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 768,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,450 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EGing Photovoltaic Technology -1,770 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 44,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,93 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,48 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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