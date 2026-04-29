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29.04.2026 06:31:29
EGing Photovoltaic Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
EGing Photovoltaic Technology hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 CNY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 71,83 Prozent auf 170,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 603,5 Millionen CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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