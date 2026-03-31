Castle Aktie
WKN: 931789 / ISIN: US1484521059
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31.03.2026 10:31:00
Ego-Shooter: „Return to Castle Wolfenstein“ fliegt vom Index
24 Jahre nach Release ist „Return to Castle Wolfenstein“ in Deutschland nicht mehr indiziert. In den Spiele-Stores gibt es den Ego-Shooter aber noch nicht. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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