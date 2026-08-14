EGP Energy Corporation Aktie
ISIN: SGXE39436451
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14.08.2026 06:35:52
EGP Energy H1 net profit rises 179.7% to S$6.1 million on strong revenue growth
The group made its listing debut on the SGX mainboard on Jul 29 this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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