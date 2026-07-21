EGP Energy Corporation Aktie
ISIN: SGXE39436451
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21.07.2026 10:57:25
EGP Energy offers 1 million public shares at S$0.51 each in mainboard listing
IPO will close at noon on Jul 27, with trading of shares expected to commence on Jul 29Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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