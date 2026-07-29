EGP Energy Corporation Aktie
ISIN: SGXE39436451
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29.07.2026 03:20:17
EGP Energy shares open 7.8% above IPO price on trading debut
The counter begins trading at S$0.55, up from its initial public offering price of S$0.51Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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