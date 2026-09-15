EGP Energy Corporation Aktie
ISIN: SGXE39436451
|
15.09.2026 13:39:54
EGP Energy subsidiary, Malaysia-listed UUE Holdings unit form JV with initial paid-up capital of RM1 million
This is EGP Energy’s first overseas market entry since its listing on Jul 29Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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