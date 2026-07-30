EGR Exploration mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

EGR Exploration hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

EGR Exploration vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,020 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at