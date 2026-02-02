egrand informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

egrand stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 86,93 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 31,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 52,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,01 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at