egrand: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

egrand hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 96,69 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 61,55 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat egrand im vergangenen Quartal 10,94 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte egrand 8,58 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at