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10.08.2026 06:31:29
eGuarantee öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
eGuarantee hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 21,45 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 18,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,74 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,80 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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