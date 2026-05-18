eGuarantee verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

eGuarantee hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 20,33 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 20,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat eGuarantee im vergangenen Quartal 2,78 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eGuarantee 2,73 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 77,89 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 73,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 11,03 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,93 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at