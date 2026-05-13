TotalEnergies Aktie

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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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13.05.2026 09:44:08

Egypt: TotalEnergies and EGAS sign a Cooperation Agreement on offshore exploration

Download the Press ReleaseParis, 13 May 2026 – TotalEnergies and the Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) signed today a Memorandum of Understanding (MoU) on exploration activities. The MoU covers a large area located in the north-western offshore of Egypt.The MoU establishes a framework for technical cooperation including preliminary exploration and subsurface evaluation activities.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
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TOTAL S.A. (Spons. ADRS) 56,00 -0,88% TOTAL S.A. (Spons. ADRS)
TotalEnergies 78,05 -0,15% TotalEnergies

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