Egyptian Financial Group-Hermes hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Egyptian Financial Group-Hermes äußerte sich am 18.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,04 USD. Im letzten Jahr hatte Egyptian Financial Group-Hermes einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 208,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 274,1 Millionen USD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,110 USD. Im letzten Jahr hatte Egyptian Financial Group-Hermes einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 948,84 Millionen USD – ein Plus von 12,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Egyptian Financial Group-Hermes 840,49 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at