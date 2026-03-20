Egyptian Financial Group-Hermes öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Egyptian Financial Group-Hermes hat am 18.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Egyptian Financial Group-Hermes mit einem Umsatz von insgesamt 274,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 31,69 Prozent gesteigert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,110 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Egyptian Financial Group-Hermes 948,85 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 840,52 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at