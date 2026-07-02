Egyptian Gulf Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Egyptian Gulf Bank hat am 30.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 141,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 138,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at