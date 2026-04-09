Egyptian Gulf Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Egyptian Gulf Bank veröffentlichte am 07.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 135,9 Millionen USD – eine Minderung von 6,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 145,8 Millionen USD eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,140 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Egyptian Gulf Bank im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 557,71 Millionen USD. Im Vorjahr waren 549,72 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at