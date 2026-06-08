EHang Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWB / ISIN: US26853E1029
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08.06.2026 13:25:58
EHang Approves $30 Mln Share Repurchase Program; Stock Up In Pre-market
(RTTNews) - EHang Holdings Ltd. (EH), a Chinese aerospace and technology company, on Monday announced that its board of directors approved a share repurchase program.
The program authorizes the company to repurchase up to $30 million of its American Depositary Shares or ordinary shares over the next 12 months.
The company expects to fund the repurchases primarily from its existing cash balance.
In the pre-market trading, EHang Holdings Ltd is 3.23% higher at $8.15 on the Nasdaq.
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