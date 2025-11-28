EHang hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

EHang ließ sich am 26.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat EHang die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

EHang vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 27,24 Prozent auf 13,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at