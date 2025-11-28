|
28.11.2025 06:31:28
EHang hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
EHang ließ sich am 26.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat EHang die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
EHang vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 27,24 Prozent auf 13,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX etwas höher -- Dow fester -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigt sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch der Dow legt zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.