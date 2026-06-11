EHang hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

EHang präsentierte in der am 09.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EHang -0,150 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at