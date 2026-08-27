EHang: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

EHang hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EHang ein Ergebnis je Aktie von -0,150 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 43,76 Prozent auf 11,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte EHang 20,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at