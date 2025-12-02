EHealth Aktie
WKN DE: A0LBT4 / ISIN: US28238P1093
|
02.12.2025 09:14:00
eHealth: Erweitertes Identverfahren für Zugang zur GesundheitsID genehmigt
Gematik erlaubt das erweiterte Identverfahren für die GesundheitsID für den Zugang zur elektronischen Patientenakte und anderen Diensten mit E-Personalausweis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
|
04.11.25
|
05.08.25
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|EHealth IncShs
|3,33
|-2,57%